BOX-OFFICE FRANCE: "La Tour sombre", "Lola Pater" et "Annabelle 2" dans un mouchoir de poche à Paris

La Tour sombre, Lola Pater et Annabelle 2, trois des principales sorties de ce mercredi, terminent dans un mouchoir de poche aux premières séances parisiennes. La Tour sombre avec Matthew McConaughey et Idris Elba, flop outre-Atlantique, attire 1014 spectateurs dans 15 salles. Lola Pater avec Fanny Ardant fait des débuts encourageants avec 980 spectateurs dans 17 salles. Annabelle 2 démarre à la hauteur de l'épisode précédent avec 914 tickets dans 16 salles. Ces trois films distancent la plus grosse sortie parisienne de la semaine, le polar espagnol Que Dios Nos Perdone, qui démarre correctement néanmoins avec 823 spectateurs dans 19 salles. Le film d'animation Yo-Kai Watch complète solidement le top 5 avec 562 spectateurs dans 11 salles.

Du côté des déconvenues, Djam de Tony Gatlif passe pour le moment un peu inaperçu avec 293 spectateurs dans 13 salles. C'est pire pour la comédie Rattrapage qui n'attire que 202 spectateurs dans 13 salles quasi-vides (moyenne de 16 spectateurs par copie). La reprise de Au gré du courant de Naruse brille avec 63 spectateurs dans 1 seule salle: c'est le deuxième meilleur taux de remplissage de la semaine.

Source Rentrak France

