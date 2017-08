BOX-OFFICE US: le public refroidi par "Annabelle" ?

Annabelle 2, suite du catastrophique film d'horreur sorti il y a trois ans, devrait prendre le meilleur démarrage parmi les nouveautés du weekend au box-office américain. Mais les premières estimations placent ce spin-off de Conjuring autour des 25 millions de dollars. Pour comparaison, le premier épisode avait débuté à 37.1 millions de dollars, et avait coûté moins cher (6.5 millions contre 15 millions pour la suite). L'affaire devrait néanmoins rester bonne puisque le long métrage n'a coûté que 15 millions de dollars. Dans un grand élan habituel de créativité du côté du cinéma mainstream américain, le principal challenger de Annabelle 2 devrait être le film d'animation Opération casse-noisette 2. Celui-ci n'est annoncé qu'aux alentours des 15 millions de dollars. Le Château de verre avec l'oscarisée Brie Larson, diffusé dans près de 1500 écrans, ne semble pas parti pour décoller et pourrait rester sous les 5 millions.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

