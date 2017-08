DOWNSIZING: 1ere image du film de SF d'Alexander Payne avec Matt Damon en compet' à Venise

Downsizing se déroule dans un futur proche où les humains sont capables de se rétrécir à 1/8e de leur taille normale. Il s'agit d'un moyen pour combattre la surconsommation et l'épuisement rapide des ressources naturelles de la terre...

Il s'agit du nouveau long métrage de l'Américain Alexander Payne. Cela semble à première vue un changement de registre pour le réalisateur de Sideways ou Nebraska. A l'affiche de ce film de science-fiction: Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Laura Dern, Alec Baldwin ou encore Neil Patrick Harris. Downsizing sortira le 10 janvier 2018 en France.

Ce film figure en compétition à la prochaine Mostra de Venise. Découvrez une première image dans notre galerie.

