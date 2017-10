THE CURED: des images pour le film de zombies avec Ellen Page

L'Europe est frappée par un virus dévastateur qui transforme les humains en sorte de zombies. Un remède est trouvé, mais ceux qui s'en procurent sont alors hantés par leurs actions lorsqu'ils étaient contaminés et sont discriminés...

Voici le pitch de The Cured, premier long métrage de l'Irlandais David Freyne. Ellen Page joue le rôle principal de ce film d'horreur qui a été dévoilé à la rentrée au Festival de Toronto.

Des premières images de The Cured ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

