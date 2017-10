DÉCÈS: Kim Ju-Hyeok (1972-2017)

L'acteur coréen Kim Ju-Hyeok est décédé. Kim Ju-Hyeok apparaît pour la première fois au cinéma en 2001 dans le thriller Say Yes. L'acteur trouve quelques années plus tard l'un de ses rôles marquants dans le film historique The Servant de Kim Dae-Woo. Kim s'illustre par la suite chez Im Sang-Soo (Intimate Enemies), Hong Sang-Soo (Yourself & Yours), dans la romance The Beauty Inside ou encore dans le thriller The Truth Beneath. On pourra le revoir dans deux films qui sortiront en Corée en 2018: le drame Heungbu et le thriller Dokjeon. Kim Ju-Hyeok avait 45 ans.