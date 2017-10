BOX-OFFICE US: "Jigsaw" leader timide, flop géant pour George Clooney et Matt Damon

Comme l'indiquaient les premières estimations du weekend, le film d'horreur Jigsaw, 8e volet de la série Saw, a pris la tête du classement au box-office américain. Mais le score du film correspond aux estimations basses avec 16 millions de dollars. Son budget est estimé à 10 millions. C'est un des démarrages les plus faibles de la série: il n'y a que l'épisode 6 qui a fait moins bien (14.1 millions). Les autres chapitres ont débuté entre 18 et 33 millions de dollars. Le drame guerrier avec Miles Teller est un bide avec 3.7 millions de dollars sur 2000 écrans, alors qu'il a coûté 20 millions. Mais le flop géant est pour Suburbicon de George Clooney avec Matt Damon. Descendu par la presse, le film n'attire pas le public avec seulement 2.8 millions de dollars sur plus de 2000 écrans. Hors sorties limitées, c'est le plus mauvais démarrage d'un film de Clooney en tant que réalisateur. Du côté des sorties limitées, la Palme The Square ne manque pas ses débuts avec 76.000 dollars sur 2 écrans.

Parmi les anciennes sorties, le blockbuster Geostorm confirme son immense bide en chutant de 58.6%: le film ne cumule que 23.5 millions de dollars en 2 semaines alors qu'il a coûté 120 millions. Même sort pour The Snowman qui confirme le statut de poison du box-office pour l'acteur Michael Fassbender: -65% et 5.7 petits millions au compter pour un budget estimé à 35 millions.

