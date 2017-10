THE ETERNAL FEMININE: gros plan sur une découverte mexicaine primée en festival

Rosario Castellano est une étudiante introvertie qui ne semble pas appartenir à son époque. Au début des années 50 à Mexico, elle se bat pour faire entendre sa voix dans une société dirigée par des hommes. Elle est sur le point de devenir l'une des plus grandes écrivaines féminines de la littérature mexicaine, mais son histoire d'amour tumultueuse avec Ricardo Guerra fera ressortir sa fragilité et ses contradictions...

Voici le pitch de The Eternal Feminine, second long métrage de la Mexicaine Natalia Beristain. Ce film vient de remporter le prix du public au Festival de Morelia, au Mexique.

Des premières images de The Eternal Feminine ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

