Bangkok, mégalopole en perpétuelle expansion. En son cœur, la rue Thaniya, quartier rouge destiné à la clientèle japonaise. Luck en est l’une des reines. Elle subvient à sa famille nombreuse demeurée dans une province du nord-est, près de la frontière laotienne. Un jour, elle retrouve Ozawa, un ancien client et amant qui vivote dans une chambre modeste des bas quartiers. Quand Ozawa doit se rendre au Laos, elle l’accompagne pour le présenter à ses proches et comme pour lui donner une dernière chance. Loin de Bangkok, Ozawa aspire à une vie paisible, mais c'est sans compter sur les cicatrices du colonialisme, des guerres, et celles de Luck...

Voici le pitch de Bangkok Nites, le nouveau long métrage du Japonais Katsuya Tomita. Tomita a été révélé il y a quelques années avec le monumental Saudade. Bangkok Nites est tout aussi ambitieux et sera visible en salles dès le 15 novembre. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Découvrez la bande annonce de Bangkok Nites ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !