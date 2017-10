BOX-OFFICE US: "Jigsaw" mène, vers un gros bide pour le nouveau George Clooney ?

Selon les premières estimations, le film d'horreur Jigsaw, huitième épisode de l'interminable série Saw, devrait prendre la tête du classement au box-office américain ce weekend. Le long métrage pourrait franchir la barre des 20 millions de dollars. Son budget est estimé à 10 millions. Pendant ce temps, Suburbicon, nouvelle réalisation de l'acteur George Clooney, semble parti pour vider les salles ce weekend. Le long métrage avec Matt Damon, accompagné d'une presse désastreuse, pourrait ne pas atteindre les 5 millions de dollars pour ses débuts. Le drame guerrier Thank You for Your Service avec Miles Teller semble promis au même échec.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

