Une jeune fille, traumatisée par la perte de son bras, vit dans une maison isolée au cœur des bois avec son père et son chien-loup. Dans la forêt, elle découvre un grand cube noir qui a le pouvoir d'agir sur le passé...

Voici le pitch de Black Hollow Cage, film de science-fiction espagnol dont nous vous présentions les premières images en juin dernier. Il s'agit du troisième long métrage réalisé par Sadrac González-Perellón. Ce film circule actuellement dans les festivals fantastiques et est passé par Neuchâtel, Bucheon et récemment Sitges. Avant prochainement une première française ?

Une bande annonce de Black Hollow Cage a été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !