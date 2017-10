PROJET: de nouvelles infos sur le prochain Hayao Miyazaki

Le Vent se lève était annoncé comme son dernier long métrage, mais le réalisateur de Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou Ponyo sur la falaise va sortir de sa retraite. Hayao Miyazaki travaille sur un nouveau long métrage qui a un titre: Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka ("Comment vivez-vous ?").

Ce titre est emprunté au roman de Genzaburō Yoshino paru en 1937. Ce livre raconte le voyage spirituel d'un homme nommé Koperu et de son oncle. Le long métrage n'en est qu'à ses premières étapes et ne devrait pas être visible avant 2019, voire 2020. Patience donc...

