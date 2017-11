TRACE OF BREATH: gros plan sur le film d'ouverture de Kinotayo

Teiichi Sato produit et vend des semences agricoles qu’il fabrique lui-même, à Rikuzentakata. Le 11 mars 2011, le tsunami emporte la maison et le magasin de Teiichi. Il écrira par la suite un livre pour raconter, dire sa peine, honorer les victimes, mais surtout planter des graines d’espoir dans le cœur de ses lecteurs.

Voici le pitch de Trace of Breath, premier long métrage de la Japonaise Haruka Komori. Il s'agit d'un documentaire dont le tournage a nécessité trois années. Trace of Breath est sélectionné en compétition au Festival Kinotayo, dédié au cinéma japonais contemporain. Il en fera l'ouverture ce jeudi, retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

En attendant, découvrez des premières images du film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !