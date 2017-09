FESTIVAL KINOTAYO 2017: la sélection de la 12e édition dévoilée

La sélection de la 12e édition du Festival Kinotayo, consacrée au cinéma japonais, arrive dès ce mois de novembre. Le festival aura lieu du 2 au 10 novembre à la Maison de la culture du Japon à Paris et du 10 au 20 novembre au Club de l’Étoile, avant de tourner en France.

Dix longs métrages figurent en compétition, parmi lesquels le très bon Close-Knit de Naoko Ogigami, primée à la dernière Berlinale, l'intrigant Japanese Girls Never Die de Daigo Matsui, le drame The Long Excuse de Miwa Nishikawa, le thriller Rage de Lee Sang-Il ou encore le drame Side Job de Ryuichi Hiroki.

Retrouvez la sélection complète ci-dessous:

Compétition

o Close-Knit de Naoko OGIGAMI

o The Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue de Yuya ISHII

o Trace of Breath de Haruka KOMORI

o Rage de Lee SANG-IL

o Perfect Revolution de Jumpei MATSUMOTO

o Oh Lucy! de Atsuko HIRAYANAGI

o Gukoroku – Traces of Sin de Kei ISHIKAWA

o The Long Excuse de Miwa NISHIKAWA

o Japanese Girls Never Die de Daigo MATSUI

o Side Job. de Ryuichi HIROKI

Section Kanata, au delà du miroir

o Alley Cat de Hideo Sakaki

o Raise Your Arms and Twist! Documentary of NMB48 de Atsushi FUNAHASHI

o Matsumoto Tribe de Ken Ninomiya

Nous reviendrons très prochainement en détails sur ces différents films. Le festival sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

