SAMUI SONG: 1eres images du nouveau Pen-Ek Ratanaruang sélectionné à Busan

Viyada, actrice dans un feuilleton thaïlandais, désire s'éloigner de son mari, Jérôme, un riche étranger tombé sous l'emprise d'un charismatique chef de culte.

Voici le pitch de Samui Song, nouvelle réalisation du Thaïlandais Pen-Ek Ratanaruang, remarqué notamment avec Monrak Transistor, Last Life in the Universe ou encore Ploy. Samui Song est sélectionné hors compétition au prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !