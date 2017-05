Miyuki travaille à l'hôtel de ville de Fukushima. Elle a perdu sa mère lors du tsunami de 2011 et vit maintenant avec son père dans une maison temporaire. Le week-end, Miyuki se rend à Shibuya, à Tokyo, et y travaille en tant que prostituée...

Voici le pitch de Side Job, le nouveau film du Japonais Ryuichi Hiroki. Remarqué notamment avec Tokyo Trash Baby ou Vibrator, Ryuichi Hiroki avait fait l'objet d'une rétrospective lors du Festival du Film Asiatique de Deauville en 2006. Il adapte ici son propre roman. Side Job sortira le 15 juillet au Japon. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

