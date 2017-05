MOTHER ! : une étonnante première affiche pour le nouvel Aronofsky avec Jennifer Lawrence

Une femme et un homme voient leur couple mis à l'épreuve lorsque leurs invités arrivent à la maison, perturbant leur tranquille existence...

Voici le pitch de Mother !, le nouveau long métrage du réalisateur américain Darren Aronofsky. A l'affiche: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris et Kristen Wiig. La sortie française de ce long métrage est prévue pour le 18 octobre.

Une première affiche vient d'être dévoilée, et celle-ci est assez étonnante. Découvrez le résultat dans notre galerie.

