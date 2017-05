Wonderstruck suit sur deux époques distinctes les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose, isoleé par sa surdité, se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère (Michelle Williams) l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York...

Wonderstruck est le nouveau long métrage de l'Américain Todd Haynes (Safe, Loin du paradis, Carol). A l'affiche: Julianne Moore et Michelle Williams. Wonderstruckest présenté ce jeudi en compétition au Festival de Cannes. Retrouvez toutes les infos sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Wonderstruck sortira le 15 novembre en France. Découvrez un premier extrait en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !