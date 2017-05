Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret...

Voici le pitch surprenant de La Lune de Jupiter, le nouveau film du Hongrois Kornel Mundruczo, le réalisateur de Delta et de White God. La Lune de Jupiter est présenté ce jeudi en compétition au Festival de Cannes. Retrouvez toutes les infos sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

La Lune de Jupiter sortira le 1er novembre en France. Découvrez une première bande annonce en cliquant ci-dessus.

