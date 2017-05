MISE A MORT DU CERF SACRÉ: une belle affiche pour le Yorgos Lanthimos en compétition à Cannes

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice...

Voici le pitch de Mise à mort du cerf sacré, le nouveau film du Grec Yorgos Lanthimos après Canine, Alps et The Lobster. Nicole Kidman, Colin Farrell et Alicia Silverstone sont à l'affiche de ce long métrage qui figure en compétition au Festival de Cannes. Retrouvez toutes les infos sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une belle affiche de Mise à mort du cerf sacré a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie. Mise à mort du cerf sacré sortira le 1er novembre en France.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !