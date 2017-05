HAPPY END: une affiche intrigante pour le nouveau Haneke en compétition à Cannes

Happy End propose un instantané d'une famille bourgeoise dans la tourmente européenne.

La famille bourgeoise en question est composée d'Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz ou encore Jean-Louis Trintignant. Il s'agit du nouveau film de Michael Haneke. Le réalisateur autrichien fera t-il la passe de trois après ses Palmes d'or pour Le Ruban blanc et Amour ? Happy End figure en tout cas en compétition à Cannes. Retrouvez toutes les infos sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une intrigante affiche de Happy End a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie. Happy End sortira le 18 octobre en France.

