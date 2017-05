RADIOACTIVE: Rosamund Pike en Marie Curie pour Marjane Satrapi

La Française Marjane Satrapi prépare son nouveau long métrage. La réalisatrice de Persépolis tournera en anglais, comme pour son précédent long métrage, la comédie horrifique The Voices. Ce film s'intitulera Radioactive. Il s'agit d'une adaptation du roman Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout de Lauren Redniss. Ce livre s'attache plus particulièrement à l'histoire d'amour entre Marie et Pierre Curie.

Une actrice serait pressentie pour le rôle de Marie Curie: il s'agirait de la Britannique Rosamund Pike, l'actrice de Gone Girl de David Fincher. L'acteur principal masculin n'a pas encore été casté.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !