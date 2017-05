En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie. Aujourd’hui, il en reste moins de 30. C’est l’histoire d’un combat. Celui de Victor, directeur de cinéma depuis plus de 40 ans et cinéphile militant, qui se bat au quotidien avec ses deux employées pour tenter de sauver sa salle, l’une des dernières de Roumanie. Baigné entre nostalgie et rêves d’avenir, Victor tente de résister avec passion.

Voici le pitch de Cinéma mon amour, un long métrage réalisé par le Roumain Alexandru Belc. Ce documentaire attachant sort en salles ce mercredi 17 mai. Sa bande annonce a été dévoilée. Pour la découvrir, cliquez ci-dessus !

