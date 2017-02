TEDDY AWARDS 2017: le palmarès

Le palmarès des Teddy Awards, dédiés aux nombreux films LGBT de la Berlinale, a été dévoilé.

C'est le mélodrame chilien Una Mujer fantastica de Sebastian Lelio qui a été primé. Ce film raconte l'histoire de Marina, une jeune femme transgenre dont la vie va être bouleversée par la mort de son compagnon. Retrouvez notre critique du film ainsi que sa bande annonce en cliquant ici.

Deux autres longs métrages accompagnent Una mujer fantastica sur le podium: le Sud-Africain Les Initiés de John Tengrove et le Britannique God's Own Country de Francis Lee. Retrouvez la critique de Les Initiés par ici et celle de God's Own Country par là.

Une mention spéciale a été accordée à Close-Knit de la Japonaise Naoko Ogigami. Ce long métrage raconte l'histoire d'une jeune fille qui part vivre avec son oncle, et dont la compagne est transgenre.

Le prix du meilleur documentaire est lui allé à Small Talk de la Taïwanaise Hui-chen Huang. Dans ce film produit par Hou Hsiao-Hsien, la réalisatrice fait le portrait de sa mère, une femme androgyne.

Jill Holleville

