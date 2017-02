BERLINALE 2017: le palmarès de la rédaction

Le jury présidé par Paul Verhoeven dévoilera ce soir le palmarès de la Berlinale. La rédaction de FilmDeCulte vous propose son palmarès perso, ses coups et de cœur et ses choix rêvés. C'est ci-dessous !

Nicolas Bardot

Ours d'or: Félicité, Alain Gomis

Grand Prix: Una mujer fantastica, Sebastian Lelio

Prix de la mise en scène: Mr Long, Sabu

Prix d'interprétation féminine: Kim Min-Hee, On the Beach at Night Alone

Prix d'interprétation masculine: Georg Friedrich, Bright Nights

Prix du scénario: Colo, Teresa Villaverde

Prix Alfred Bauer des nouvelles perspectives: Have a Nice Day, Liu Jian

Ours d'argent de la contribution artistique: Màté Herbai pour la photographie de On Body and Soul

Meilleur premier film: Honeygiver Among the Dogs, Dechen Roder

Meilleur film - Panorama: Ghost in the Mountains, Yang Heng

Meilleur film - Forum: Dayveon, Amman Abbasi

Ours d'horreur du pire film toutes sections confondues: Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, Mathieu Denis, Simon Lavoie

Gregory Coutaut

Ours d'or: Colo, Teresa Villaverde

Grand Prix: Mr Long, Sabu

Prix de la mise en scène: Pokot, Agnieszka Holland

Prix d'interprétation féminine: Kim Min-Hee, On the Beach at Night Alone

Prix d'interprétation masculine: Chang Chen, Mr Long

Prix du scénario: Félicité, Alain Gomis

Prix Alfred Bauer des nouvelles perspectives: Have a Nice Day, Liu Jian

Ours d'argent de la contribution artistique: Màté Herbai pour la photographie de On Body and Soul

Meilleur premier film: Honeygiver Among the Dogs, Dechen Roder

Meilleur film - Panorama: Honeygiver Among the Dogs, Dechen Roder

Meilleur film - Forum: Golden Exits, Alex Ross Perry

Ours d'horreur du pire film toutes sections confondues: Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, Mathieu Denis, Simon Lavoie

Jill Holleville

