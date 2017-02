L'Oursomètre de la Berlinale 2017 : tableau de notes et pronostics

La rédaction de FilmDeCulte est au Festival de Berlin ! Et vous propose un tour d'horizon rapide de tous les films en compétition de la 66e Berlinale à travers notre tableau de notes. Le tout agrémenté de nos pronostics palmarès réactualisés quotidiennement...

Félicité, Alain Gomis

Nicolas Bardot: 5

Gregory Coutaut: 5

Yannick Vély: 5

L'Oursomètre: L'Ours d'or gronde pour Félicité ! Mais un prix d'interprétation pour la formidable Véro Tshanda Beya est tout aussi crédible.

The Dinner, Oren Moverman

Nicolas Bardot: 4

Gregory Coutaut: 4

L'Oursomètre: Un prix du scénario voire un prix d'interprétation pour Steve Coogan paraissent crédibles.

On Body and Soul, Ildiko Enyedi

Nicolas Bardot: 4

Gregory Coutaut: 4

Yannick Vély: 2

L'Oursomètre: Le prix Alfred Bauer, récompensant "un film qui ouvre de nouvelles perspectives dans l'art cinématographique ou offre une vision esthétique novatrice et singulière" tend les bras à On Body and Soul. Mais la réalisatrice peut aussi légitimement prétendre au prix de la mise en scène.

Django, Etienne Comar

Nicolas Bardot: 2

Gregory Coutaut: 2

Yannick Vély: 4

L'Oursomètre: Un prix d'interprétation pour Reda Kateb, sur qui le film repose ? C'est le seul prix qui nous vienne à l'esprit en tout cas.

Wilde Maus, Joseph Hader

Nicolas Bardot: 1

Gregory Coutaut: 1

L'Oursomètre: Que l'on n'entende pas à nouveau le refrain des comédies mal-aimées - celle-ci ne mérite aucun prix. Éventuellement un prix d'interprétation masculine en cas de coup de cœur ?

Dossier réalisé par Jill Holleville

