Berlinale: Wilde Maus

Notez ce film

Wilde Maus

Autriche, 2017

De

Durée : 1h43

Note FilmDeCulte : Autriche, 2017De Josef Hader Durée : 1h43

Georg, la cinquantaine, est un critique musical établi. Suite à une politique d'austérité, il perd son travail. Il décide alors de se venger de son patron...

TREMPEZ-LA DANS L'HUILE

Premier long métrage de l'humoriste autrichien Joseph Hader, Wild Mouse était l'une des surprises de la compétition 2017 de la Berlinale. C'est avant tout, à l'arrivée, une douche froide. Hader raconte l'histoire d'un critique musical qui se décrit lui-même comme une institution, et qui va être viré de sa rédaction. Il se met alors en tête de se venger... Comédie noire et méchante ? Ce sont les ingrédients de ce film à la folie douce – trop douce. Les gags de cette comédie sont peu inspirés, sa noirceur est grise tendance gris clair tellement elle craint la moindre trace de mauvais esprit, et sa méchanceté est relativement gentillette, à l'image de l'écriture sitcom de chacun des personnages. Si vous vous attendiez à un peu de mordant, passez votre chemin. Le film, industriel et impersonnel, n'a rien d'iconoclaste ou de percutant. Pour le poil à gratter, on repassera...

L'Oursomètre: Que l'on n'entende pas à nouveau le refrain des comédies mal-aimées - celle-ci ne mérite aucun prix. Éventuellement un prix d'interprétation masculine en cas de coup de cœur ?