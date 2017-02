BERLINALE 2017: le palmarès en direct !

Suivez sur FilmDeCulte le palmarès de la Berlinale ! Quel sera le choix du jury présidé par Paul Verhoeven ? Toutes les infos ci-dessous réactualisées en direct...

Ours d'or: On Body and Soul de Ildiko Enyedi (Hongrie)

Grand Prix: Félicité d'Alain Gomis (Sénégal)

Prix Alfred Bauer (remis à un film qui « ouvre de nouvelles perspectives dans l’art cinématographique »): Pokot d'Agnieszka Holland (Pologne)

Prix de la mise en scène: Aki Kaurismaki pour L'Autre côté de l'espoir (Finlande)

Prix d'interprétation féminine: Kim Min-Hee pour On the Beach at Night Alone (Corée du sud)

Prix d'interprétation masculine: Georg Friedrich pour Bright Nights (Allemagne)

Prix du scénario: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza pour Una Mujer Fantástica (Chili)

Prix de la contribution technique: Dana Bunescu pour le montage de Ana, mon amour (Roumanie)



Prix du documentaire: Ghost Hunting, Raed Andoni (Palestine)

Prix du premier film: Estiu 1993, Carla Simón (Espagne)



Ours d'or du court métrage: Cidade Pequena, Diogo Costa Amarante (Portugal)

Ours d'argent du court métrage: Ensueño en la Pradera, Esteban Arrangoiz Julien (Mexique)

Audi Short du court métrage: Street of Death, Kharam Gossein (Liban)

Mention spéciale: Centauro, Nicolás Suárez (Argentine)

Le palmarès de la rédaction

Jill Holleville

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !