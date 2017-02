Berlinale 2017: notre dossier

La Berlinale débute ce jeudi 9 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte ! Nous vous proposons un gros plan détaillé sur les films retenus en compétition. Nos articles seront quotidiennement ajoutés à ce dossier...

Dix huit longs métrages sont en compétition cette année pour l'Ours d'or. Parmi eux, un candidat français qui fera l'ouverture : Django, premier long métrage d'Etienne Comar. Comar, co-scénariste de Maïwenn ou de Xavier Beauvois, raconte l'histoire du musicien Django Reinhardt (incarné par Reda Kateb) pendant l'occupation allemande. Comme toujours, l'Europe est bien représentée à la compétition de la Berlinale. On surveillera le retour du Roumain Călin Peter Netzer, Ours d'or pour Mère et fils, et qui avec Ana, mon amour retrace 7 ans de la vie d'un couple d'aujourd'hui, au bord de la séparation. Le Finlandais Aki Kaurismaki, qui vient pour la première fois en compétition à Berlin, s'impose comme un favori logique avec L'Autre côté de l'espoir, dont le héros prend sous son aile un jeune réfugié syrien.

La Pologne a brillé ces dernières années à la Berlinale avec les prix de Malgorzata Szumowska et Tomasz Wasilewski. Leur compatriote Agnieszka Holland signe Pokot, un thriller dans lequel un femme excentrique est suspectée lorsque les hommes de son village meurent mystérieusement. La Hongroise Ildiko Enyedi, Caméra d'or pour Mon vingtième siècle, fait son retour avec l'ambitieux On Body and Soul dont l'histoire d'amour a lieu dans un abattoir. La Britannique Sally Potter, entourée d'un cast all-star (Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Cillian Murphy, entre autres), raconte une réunion politique qui tourne mal dans The Party. La Portugaise Teresa Villaverde réalise avec Colo le portrait d'une famille heurtée par la crise économique.

L'Allemagne sera bien représentée en compétition avec trois candidats très différents. Bright Nights permet à Thomas Arslan de revenir en compétition après son beau western Gold. Ce road movie avec Georg Friedrich raconte la relation tendue entre un père absent et son jeune fils. Beuys d'Andres Veiel fait le portrait de l'artiste et génie allemand Joseph Beuys. Le vétéran Volker Schlöndorff raconte dans Retour à Montauk le retour à New York d'un écrivain amoureux, venu y promouvoir son livre. Le voisin autrichien sera représenté par Wilde Maus, premier long métrage de Joseph Hader, une comédie noire sur un critique musical qui perd son emploi et cherche à se venger.

Et le reste du monde ? L'une des surprises de cette compétition est le film d'animation chinois Have a Nice Day de Liu Jian, qui raconte la dégringolade d'un homme poursuivi après avoir dérobé une forte somme d'argent. On attendra particulièrement On the Beach at Night Alone de Hong Sang-Soo, tourné à Hambourg, et dans lequel Kim Min-Hee joue une actrice en exil. Le Japonais Sabu dirige Chang Chen dans Mr Long, où l'acteur incarne un tueur qui souhaite entamer une nouvelle vie. D'Amérique du sud, on surveillera Una mujer fantastica de Sebastian Lelio, qui avait fait sensation avec Gloria il y a quelques années. Ce film raconte les difficultés d'une femme (fantastique) suite au décès de son compagnon. Le Brésilien Marcelo Gomes retrace dans Joaquim le parcours épique d'un chasseur de contrebandiers d'or au XVIIIe siècle. Il y aura un candidat américain cette année : The Dinner d'Oren Moverman qui raconte le dîner de deux couples dans un restaurant à la mode, entre secrets et malaise. Enfin, Félicité d'Alain Gomis est une coproduction entre France et Sénégal dont l'héroïne est une chanteuse qui tente de sauver son fils.

Hors compétition, on pourra voir notamment The Lost City of Z, l'épopée de James Gray, Logan, le film de super-héros de James Mangold, El Bar, la comédie noire de Alex de la Iglesia, T2 Trainspotting, la suite du film culte signée Danny Boyle ou encore Sage Femme qui réunit Catherine Deneuve et Catherine Frot. Les surprises et découvertes devraient une nouvelle fois être nombreuses dans les sections parallèles. Le festival sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

En attendant, retrouvez les films en compétition ci-dessous. Nos articles sur les films des sections parallèles seront ajoutés quotidiennement.

Compétition

Ana, mon amour de Călin Peter Netzer (Roumanie)

L'Autre côté de l'espoir d'Aki Kaurimäski (Finlande)

Beuys d'Andres Veiel (Allemagne)

Bright Nights de Thomas Arslan (Allemagne)

Colo de Teresa Villaverde (Portugal)

The Dinner d'Oren Moverman (Etats-Unis)

Django, d'Étienne Comar (France)

Félicité d'Alain Gomis (Sénégal)

Have a Nice Day de Liu Jian (Chine)

Joaquim de Marcelo Gomes (Brésil)

Mr Long de Sabu (Japon)

On Body and Soul de Ildiko Enyedi (Hongrie)

On the Beach at Night Alone de Hong Sang-Soo (Corée du sud)

The Party de Sally Potter (Royaume-Uni)

Pokot d'Agnieszka Holland (Pologne)

Retour à Montauk de Volker Schlöndorff (Allemagne)

Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio (Chili)

Wilde Maus de Joseph Hader (Autriche)