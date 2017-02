Panorama: The Taste of Betel Nut

Li Qi et Ren Yu vivent ensemble sur l'île de Hainan. Li Qi travaille pour un spectacle de dauphins tandis que Ren Yu fait le bonheur des touristes, ravis de sa ressemblance physique avec l'acteur Leslie Cheung. Bai Ling, une jeune femme, rejoint le couple. Ensemble, ils testent les limites d'une société restrictive ainsi que celles de leur propre sexualité.

A TROIS ON Y VA

Second long métrage du Chinois Hu Jia, The Taste of Betel Nut est malheureusement, à nos yeux, un échec sur toute la ligne. Le film raconte l'histoire d'un trouple de trois très jeunes gens - mais ne raconte en réalité pas grand chose. Le scénario empile sans aucune fluidité des petits blocs de scènes, et le dénouement du long métrage ressemble à un smili-deus ex machina totalement arbitraire. Ses personnages sont pauvres, et pas vraiment transcendés par des jeunes comédiens qui manquent encore un peu de charisme. Ses scènes de sexe sont particulièrement ronronnantes et ratées. Le ton est au mieux kitsch, au pire plombé par une certaine ringardise. Restent quelques moments où la photographie relève le tout et où l'exotisme ensoleillé envahit l'écran - mais malgré toute la bonne volonté du monde, c'est assez peu.