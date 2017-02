Dans cette histoire d’amour moderne, qui se déroule au Texas, sur la scène musicale d’Austin, deux couples - d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l’autre un magnat de l’industrie musicale et une serveuse qu’il entretient - sont en quête de succès dans cet univers rock’n’roll fait de séduction et de trahison...

Voici le pitch de Song to Song, le nouveau long métrage de Terrence Malick. Sa distribution est comme d'habitude royale: Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara, Cate Blanchett, Holly Hunter, Natalie Portman, entre autres. Le film fera bientôt sa première mondiale au SXSW Festival d'Austin. Il sortira en France le 7 juin. Découvrez sa première bande annonce en cliquant ci-dessus...

