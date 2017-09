OSCARS 2018: la France a choisi son candidat

La France a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Après le faux suspens de la présélection dévoilée la semaine passée, c'est le drame 120 battements par minute de Robin Campillo qui a été sélectionné. Grand Prix au dernier Festival de Cannes, ce long métrage qui retrace les jeunes années militantes d'Act Up a déjà attiré plus de 600.000 spectateurs en un mois d'exploitation.

La France a remporté 12 fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, mais sa dernière récompense remonte à 1992 avec Indochine de Régis Wargnier. Sa dernière nomination est toute récente puisque Mustang de Deniz Gamze Ergüven était cité il y a deux ans. Elle, candidat l'an passé, n'avait pas été nommé - au contraire d'Isabelle Huppert qui avait reçu à cette occasion sa première citation dans la catégorie meilleure actrice.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

