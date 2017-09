FESTIVAL DU CINÉMA ALLEMAND 2017: la sélection dévoilée

La sélection du Festival du Cinéma Allemand vient d'être dévoilée. Cette 22e édition se déroulera du 4 au 10 octobre à Paris.

Dix longs métrages figurent en compétition cette année. Parmi les films retenus, nous vous recommandons notamment le nerveux Marija de Michael Koch, le beau Nuits claires de Thomas Arslan (primé en début d'année à la Berlinale) ou le mystérieux Western de Valeska Grisebach.

Le festival s'ouvrira par le drame familial Trois cimes de Jan Zabeil (en présence du réalisateur), avec notamment Bérénice Bejo à son casting. Un focus spécial sera dédié au directeur de la photographie Reinhold Vorschneider. Un ciné-concert autour de Variétés de E. A. Dupont ainsi qu'un programme de courts métrages complètent ce menu.

Tous les détails sur le site officiel !

