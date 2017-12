INCIDENT IN A GHOST LAND: 1res images de Mylène Farmer dans le nouveau Pascal Laugier

Suite au décès de sa tante, Colleen et ses deux filles héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Colleen doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque...

Voici le pitch de Incident in a Ghost Land, le nouveau long métrage de Pascal Laugier. Le réalisateur de Martyrs et Saint Ange dirige les jeunes Crystal Reed (vue notamment dans la série Teen Wolf) et Anastasia Phillips (vue entre autres dans la série Skins), mais surtout Mylène Farmer. Si l'on excepte ses participations vocales aux épisodes de Arthur et les Minimoys, la chanteuse n'a plus fait de film depuis le film maudit Giorgino, il y a 23 ans. Laugier et Farmer ont déjà collaboré récemment puisque le cinéaste français a signé le clip du single City of Love.

Incident in a Ghost Land sortira en France le 14 mars 2018 - sous le titre simplifié Ghostland. Ce film figure parmi nos pronostics Gérardmer que vous pouvez découvrir ici.

Après des premières images le mois dernier, c'est le premier visuel officiel avec Mylène Farmer qui a été mis en ligne. Découvrez-le dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !