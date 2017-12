BOX-OFFICE FRANCE: "Star Wars: les Derniers Jedi", meilleur démarrage 2017 aux 1res séances Paris

Prêts pour de nouveaux épisodes et spin-off à l'infini ? Star Wars: les Derniers Jedi a effectué un démarrage canon aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Il s'agit des meilleurs débuts de l'année avec 13190 entrées dans 30 salles, loin devant l'ancien record annuel détenu par Moi, moche et méchant 3 avec 7359 entrées. La contre-programmation, néanmoins, a fonctionné, à l'image du Crime de l'Orient-Express avec 1934 entrées dans 23 salles. Début solide également pour le documentaire Maria by Callas avec 569 entrées dans 12 salles.

Parmi les plus petites sorties, belle performance de Lucky de John Carroll Lynch (lire notre entretien) avec 267 entrées dans 6 salles seulement. Bonne performance du Français Soleil battant avec 214 entrées dans 4 salles. Le Cannois La Fiancée du désert est distancé avec seulement 172 entrées dans 6 salles.

Source Rentrak France

