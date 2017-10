Festival de la Roche-sur-Yon: Lucky

Lucky vit dans une petite ville américaine perdue dans un désert. Ses 90 ans passés, il entame, au gré des rencontres avec des personnages hauts en couleur, une quête personnelle et spirituelle. Démarre alors un voyage lumineux et poétique.

Lucky est le premier long métrage de l'acteur John Caroll Lynch, mais c'est devenu aussi et avant tout l'une des dernières apparitions d'un acteur qui aura traversé le cinéma américain : Harry Dean Stanton, qui nous a quittés en septembre dernier. Ce choix de casting n'est évidemment pas un hasard puisqu'au-delà de l'histoire de Lucky, vieux bonhomme posé sur des jambes chétives, qui enchaîne les clopes mais qui ne crèvera que si on lui enfonce un pieu dans le cœur, le film de John Caroll Lynch explore tout un imaginaire de vieilles charrues du cinéma américain alternatif, de Harry Dean Stanton à David Lynch (qui joue dans le film mais ne partage pas de lien de parenté avec le réalisateur de Lucky). Au-delà de ce regard extra-filmique, le film raconte une autre Amérique : serveuse noire qui fume de la beuh, considérations sur la sexualité de Liberace, le tout dans un patelin qui semble oublié de la planète entière – ici, le Président Roosevelt est avant tout une sympathique tortue voyageuse.

Cet un monde autre mais très proche du nôtre, où les questionnements sur le sens de la vie et sur la solitude sont universels. C'est un fantôme de Paris, Texas que l'on observe à l'écran, dans l'immensité d'un décor désertique, mais c'est aussi quelqu'un de proche, quelqu'un sur qui le réalisateur pose un regard bienveillant comme sur tous ses personnages : il y a ici une douceur qui rappelle le ton délicat de certains longs métrages de Jim Jarmusch. Là aussi une autre Amérique – est-ce l'Amérique véritable ou un mirage ? Dans Lucky, un peu déboussolé, on en est à vérifier la définition de la réalité. C'est une question qui aujourd'hui se pose plus que jamais, mais que John Caroll Lynch traite en charmant mode mineur tandis que l'harmonica imperturbable résonne encore et encore.