Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une maison de famille au Portugal avec leurs filles Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 ans. Au cœur d’un paysage solaire, des baignades et des rires des petites, le passé du couple se réveille. Emma est dépassée par un secret trop grand pour elle, qu’elle n’a pas le droit de partager avec sa jumelle...

Voici le pitch de Soleil battant, second long métrage des Françaises Clara et Laura Laperrousaz après Rodéo en 2011. Soleil battant sortira le 13 décembre en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

