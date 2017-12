FESTIVAL ENTREVUES BELFORT 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Entrevues Belfort a été dévoilé.

C'est Nul homme n'est une île du Français Dominique Marchais (qui fut par ailleurs sélectionneur au festival Entrevues jusqu'en 2002) qui a remporté le Grand Prix. Nul homme n'est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? Nul homme n'est une île sortira en France le 4 avril, découvrez une première image du film dans notre galerie.

Une mention spéciale a été accordée au Géorgien I Am Truly A Drop of Sun on Earth d'Elene Naveriani. Le singulier documentaire Playing Men du Slovène Matjaz Ivanisin a reçu le Prix d'aide à la distribution Ciné +.

A noter également le Prix Camira décerné au superbe Milla de Valérie Massadian et le Prix Gérard Frot-Coutaz décerné à l'ovni Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico.

Retrouvez l'intégralité du palmarès en cliquant ici.

