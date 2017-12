FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN DES ARCS 2017: la sélection

La sélection de la 9e édition du Festival du Cinéma Européen des Arcs a été dévoilée.

Dix longs métrages figurent en compétition, parmi lesquels le Géorgien Scary Mother de Ana Urushadze, le Néerlandais Beyond Words d'Urzsula Antoniak, le Britannique Lean on Pete de Andrew Haigh ou encore l'Autrichien Madame Paradis de Barbara Albert. Un jury présidé par la Française Céline Sciamma désignera le vainqueur.

La section Playtime, panorama de la création européenne, proposera notamment le buzz Oscars Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. La section Hauteur proposera une sélection de films sélectionnés pour leur audace. Également au menu, un focus Allemagne, des programmes de courts métrages et de documentaires et une section dédiée au cinéma de genre.

Le festival aura lieu du 16 au 23 décembre. Retrouvez toute la programmation en cliquant ici.

