SCARY MOTHER: 1eres images du film géorgien qui brille en festivals

Manana, une femme au foyer de 50 ans, est en plein dilemme: elle doit choisir entre sa vie de famille et sa passion pour l’écriture qu’elle a réprimée pendant des années. Lorsqu’elle décide de suivre enfin sa passion, elle y sacrifie tout, mentalement et physiquement.

Voici le pitch de Scary Mother, premier long métrage de la réalisatrice géorgienne Ana Urushadze. Prix du meilleur premier film au récent Festival de Locarno, Scary Mother vient d'être sacré meilleur film au Festival de Sarajevo. En attendant une sortie prochaine en France ?

Des premières images de Scary Mother ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

