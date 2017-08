BOX-OFFICE FRANCE: "Annabelle" brille, "La Tour sombre" coule

Annabelle 2 n'a pas manqué ses débuts au box-office français. Le film d'horreur compte 481.309 spectateurs pour sa première semaine d'exploitation, un résultat néanmoins en léger recul par rapport au premier épisode qui avait dépassé les 500.000 entrées en première semaine. Comme outre-Atlantique, La Tour sombre avec Matthew McConaughey et Idris Elba est un four avec seulement 193.407 spectateurs.

Sans grosse concurrence, La Planète des singes: suprématie conserve la tête du classement et cumule 1.777.256 entrées en 2 semaines. Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson peut un peu se consoler grâce à son score dans l'hexagone: le blockbuster franchit les 3 millions d'entrées en 3e semaine d'exploitation. Dunkerque de Nolan dépasse pendant ce temps les 2 millions d'entrées.

Source

