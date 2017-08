THIRST STREET: gros plan sur une romance américaine à Paris

Lors d'une escale, Gina, hôtesse de l'air, tombe amoureuse d'un barman parisien. Mais elle en ressort déçue et désabusée par cet amour fou non réciproque...

Voici le pitch de Thirst Street, réalisé par l'Américain Nathan Silver. A l'affiche: Lindsay Burdge (The Midnight Swim, The Invitation), Damien Bonnard (Rester vertical) mais aussi Anjelica Huston. Thirst Street a été dévoilé au printemps dernier au Festival de Tribeca et circule depuis en festivals.

De séduisantes premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

