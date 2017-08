A DAY: 1eres images du thriller SF coréen sélectionné à l’Étrange Festival

Après la perte de sa fille dans un accident, un homme revit sans cesse la même journée. Il découvre jour après jour des secrets et espère résoudre le mystère qui redonnera la vie à son enfant...

Voici le pitch de A Day, un thriller empruntant à la science-fiction réalisé par le Coréen Cho Sun-Ho. A Day est sorti en juin dernier en Corée, et sera présenté à la rentrée dans le cadre de l'Etrange Festival, en compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Des premières images de A Day ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

