BOX-OFFICE FRANCE: Charlize Theron atomise Scott Eastwood aux 1eres séances Paris

Atomic Blonde avec Charlize Theron a pris sans difficulté la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 1391 entrées dans 22 salles, le film effectue des débuts solides. Il laisse très loin derrière Overdrive, film de voitures avec Scott Eastwood (fils de), certes deux fois moins diffusé (11 copies) mais aux salles 4 fois moins remplies (374 entrées). Le film d'animation Bigfoot Junior semble étouffé dans la myriade de films d'animation de l'été: seulement 331 entrées dans 15 salles.

Dans un contexte pas nécessairement favorables aux petites sorties d'auteur, Une femme douce de Sergei Loznitsa et Lumières d'été de Jean-Gabriel Périot s'en sortent honorablement. Ils attirent respectivement 300 spectateurs dans 9 salles et 104 spectateurs dans 3 salles. Ce sont de meilleures moyennes par copie que Egon Schiele (292 tickets dans 10 salles) et Summertime (122 entrées dans 6 salles).

Source Rentrak France

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !