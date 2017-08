THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS: Cate Blanchett dans le prochain film d'horreur d'Eli Roth

On vous parlait en juin dernier du prochain projet de l'Américain Eli Roth, un film d'horreur gothique adapté d'un roman signé John Bellairs. Ce récit est plus particulièrement destiné aux jeunes lecteurs. L'histoire: Orphelin, Lewis Barnavelt part vivre chez son oncle Jonathan. Il découvre vite que lui et sa voisine Florence sont des sorciers. Ils sont sur le point de découvrir une terrifiante horloge au sein même des murs de la maison de Jonathan. Pourront-ils sauver le monde d'une destruction certaine ?

Un nom prestigieux vient de s'ajouter eu casting de ce film: l'Australienne Cate Blanchett, qui rejoint Jack Black, déjà annoncé. Avant cela, on devrait voir le prochain film d'Eli Roth, Death Wish avec Bruce Willis, dont le tournage est achevé. Il s'agit d'un remake d'Un justicier dans la ville avec Charles Bronson.

Cate Blanchett sera elle à l'affiche cet automne du blockbuster Thor : Ragnarok de Taika Waititi en salles le 25 octobre puis, dans un autre style, de l'ovni Manifesto, en salles le 29 novembre.

Source

