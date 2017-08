LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY: 1ere réalisation pour la musicienne St. Vincent

La musicienne St. Vincent a réalisé un court métrage pour la sympathique anthologie horrifique XX. Elle s'attelle cette fois à la réalisation de son premier long. Il s'agira d'une nouvelle adaptation du Portrait de Dorian Gray. Sauf que cette fois, Dorian sera une femme dont la jeunesse reste éternelle...

Le scénario de ce film sera écrit par David Birke, qui a notamment signé le brillant script de Elle de Paul Verhoeven. Le Portrait de Dorian Gray a été adapté de nombreuses fois à l'écran, la version la plus illustre étant certainement celle réalisée en 1945 avec George Sanders et Angela Lansbury.

St. Vincent a sorti un nouveau single, New York, en juin dernier, et entamera une tournée cet automne.

