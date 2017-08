PROJET: Daniel Craig de retour en James Bond, c'est confirmé

Les rumeurs annonçaient un éventuel départ de Daniel Craig, les spéculations sur d'autres acteurs avaient débuté, mais c'est finalement confirmé par le principal intéressé: Daniel Craig reprendra son rôle de James Bond pour un chapitre supplémentaire. L'acteur a également indiqué que ce serait son dernier film dans la peau du célèbre agent secret.

Pour la réalisation de ce nouveau volet, le nom du réalisateur britannique Yann Demange a beaucoup été évoqué. Découvert avec le thriller 71, Demange vient d'achever le tournage du drame White Boy Rick. Ce film avec Matthew McConaughey, Jennifer Jason Leigh et Piper Laurie sera visible courant 2018. Daniel Craig, pour sa part, sera bientôt à l'affiche de Kings, première réalisation anglophone de la Française Deniz Gamze Ergüven (Mustang).

Le 25e épisode de James Bond a une sortie prévue fin 2019.

