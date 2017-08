Anne Hamilton-Byrne était belle, charismatique et fantasque. Elle était aussi incroyablement dangereuse. Convaincue d'être la réincarnation du Christ, Anne Hamilton-Byrne était à la tête d'une secte apocalyptique nommée "The Family" qui avait sa notoriété à Melbourne des années 60 aux années 90. Avec son mari Bill, elle a pris sous son aile de nombreux enfants, certains adoptés, d'autres nés de membres de la secte. Isolés du monde, ces enfants étaient vêtus de manière identique, les cheveux teints d'un même blond, étaient affamés, battus et on leur faisait prendre du LSD...

Voici le pitch incroyable de The Family. Ce documentaire est réalisé par l'Australienne Rosie Jones. The Family sera très bientôt visible en France, dans le cadre de l'Etrange Festival qui se déroulera du 6 au 17 septembre. Sa sélection vient d'être dévoilée et The Family figure en compétition.

Découvrez la bande annonce de ce film en cliquant ci-dessus.

