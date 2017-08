ALLONS ENFANTS: 1eres images du nouveau film de Stéphane Demoustier

Dans les jardins de la Villette, Cléo (3 ans et demi) joue avec son frère jumeau Paul, sous le regard distrait de leur nounou. Cléo s’éloigne et se perd. Puis c’est au tour de Paul de se retrouver seul. Perdus dans Paris, Cléo cherche Paul et Paul cherche Cléo. Comment les enfants vont-ils vivre ces quelques heures buissonnières ?

Voici le pitch de Allons enfants, second long métrage du Français Stéphane Demoustier après Terre battue sorti il y a trois ans. Ce film met notamment en scène Vimala Pons (Vincent n'a pas d'écailles, La Loi de la jungle) et Anders Danielsen Lie (Oslo 31 août, Personal Shopper). Il sera visible prochainement.

Des premières images ont été dévoilées,découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !