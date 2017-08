ÉTRANGE FESTIVAL 2017: la sélection dévoilée !

La sélection de la 23e édition de l'Etrange Festival vient d'être dévoilée ! Le grand rendez-vous cinéphile et alternatif de la rentrée aura lieu du 6 au 17 septembre, et sera comme chaque année à suivre en direct sur FilmDeCulte. Nous reviendrons très vite en détails sur cette sélection dans notre dossier spécial. En attendant, découvrez-ci-dessous les films retenus, avec les premières critiques, images et bandes annonces disponibles...

FILM D’OUVERTURE: Mayhem de Joe Lynch (précédé de La Mort Père Fils, court métrage de Denis Walgenwitz & Vincent Parronnaud)

FILM DE CLÔTURE: Mutafukaz de Guillaume Renard

INÉDITS-AVANT PREMIÈRES COMPÉTITION INTERNATIONALE

Purgatoryo de Roderick Cabrido

Replace de Norbert Keil

9 doigts de FJ Ossang

Lowlife de Ryan Prows

Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa (lire notre dossier)

Les garçons sauvages de Bertrand Mandico

Kuso de Flying Lotus

La Lune de Jupiter de Kornel Mundruczo

Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos (lire notre entretien)

Euthanizer de Teemu Nikki (lire notre entretien)

I’m not a Witch de Rungano Nyoni

Les Bonnes manières de Juliana Rojas & Marco Dutra (lire notre entretien)

A Day de Sun-ho Cho

Firstborn de Aik Karapetian

Thelma de Joachim Trier (lire notre entretien)

Cold Hell de Stefan Ruzowitzky

The Family de Rosie Jones

Mayhem de Joe Lynch

The Marker de Justin Edgar

Mon Mon Mon Monsters de Giddens Ko

Attacks of the Adult Babies de Dominic Brunt

Housewife de Can Evrenol

Bitch de Marianna Palka

Ugly Nasty People de Cosimo Gomez

INÉDITS-AVANT PREMIÈRES (HORS COMPÉTITION)

The Last Family de Jan P. Matuszynski

Spit N’Split de Jérôme Vandewattyne

Friendly Beast de Gabriela Amaral Almeida

Ugly de Juri Rechinsky

Doubleplusungood de Marco Laguna

Game of death de Sébastien Landry & Laurence Morais-Lagace

MONDOVISION

30 years of Adonis de Scud

Kodoku – Meatball Machine de Yoshihiro Nishimura

The Misandrists de Bruce LaBruce

FLUIDØ de Shu Lea Cheang (lire notre entretien)

Une prière avant l’aube de Jean-Stéphane Sauvaire

Death Row Family de Yuki Kobayashi

Sweet Virginia de Jamie M.Dagg

Le démon de laplace de Giordano Giulivi

The Villainess de Jung Byung-Gil

DOCUMENTAIRES

Liberation Day de Morten Traavik & Ugis Olte

Mansfield 66/67 de P.David Ebersole & Todd Hughes (lire notre entretien)

Ni juge ni soumise de Yves Hinant & Jean Libon

Peaux d’âne de Claude Grunspan & Les établissements phonographiques de l’Est de Yves-Marie Mahé

Instrument: Fugazi de Jem Cohen

SEANCES SPECIALES

Tokyo Vampire Hotel de Sono Sion (lire notre entretien)

Chicken Kitchen & A la rose des vents de Vincent Hachet

Et ma soeur ne pense qu’à ça de Henri Xhonneux

Pierre & Sabine de August Rieger

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

Programme 1: POLITIQUE EXPÉRIMENTALE

Programme 2 : SCHIZO C’EST TROP

Programme 3 : MAIS QU’EST-CE QUE SEXE?

Programme 4 : CARRÉMENT FANTASTIQUE

Programme 5 : HISTOIRES DE FAMILLE

Programme 6 : IMPROBABLES VOYAGES

CARTE BLANCHE À MARC CARO & JEAN-PIERRE JEUNET (en leur présence)

Electronic Labyrinth + THX 1138 de George Lucas

Goto l’île d’amour de Walerian Borowczyk

Le conte des contes de Youri Norstein

Les Noces Funèbres de Tim Burton

Les aventures de Buckaroo Banzaï de W.D.Richter

The American Way de Maurice Philippe

SITGES A 50 ANS!

Cold Skin de Xavier Gens

Prison de Cristal de Agusti Villaronga

Angoisse de Bigas Luna

Herederos de la bestia de Diego Lopez & David Pizarro

El ataud de Cristal de Haritz Zubillaga

+ SÉANCE COURTS présentée par Jaume Balagueró & Ángel Sala

Alicia de Jaume Balagueró + Dias sin Luz de Jaume Balagueró + Amo de Alex Gargot + Zero de David Victori + Zone 84 de Lonan Garcia + Genesis de Nacho Cerdà

CARTE BLANCHE À JAUME BALAGUERÓ (en sa présence)

Elephant Man de David Lynch

Le sacrifice de Andrei Tarkovski

La bouche de Jean-Pierre de Lucile Hadzihalilovic (lire notre entretien)

La Grande Bouffe de Marco Ferreri

Street Trash de James M.Muro

20 ANS DE MAUVAIS GENRES (présenté par l’équipe de Mauvais Genres)

Le Trio Infernal de Francis Girod

Le lézard noir de Kinji Fukasaku

Lanternes magiques de Jean-Teddy Filippe

Les documents interdits: Le naufrage, les fantômes, la sorcière, l’extraterrestre, la Sibérie (en présence de Pacôme Thiellement & Thomas Bertay)

Le dispositif: rituel de décapitation du Pape + la seconde mort (présenté par Bertrand Mandico)

SOIRÉE BiTS (présentée par Rafik Djoumi, rédacteur en chef du magazine)

Perdita Durango de Álex de la Iglesia

Forgotten Silver de Peter Jackson +SURPRISES

FOCUS ÁLEX DE LA IGLESIA (présenté par Álex de la Iglesia)

Pris au piège

Perdita Durango

Le jour de la bête

FOCUS BORIS SZULZINGER (présenté par Boris Szulzinger)

Les tueurs fous

La honte de la jungle

Mama Dracula

TOM DE PEKIN PRESENTE LA SOIREE-PERFORMANCE HALDERNABLOU (performance en direct)

RETOUR DE FLAMME (présenté par Serge Bromberg)

Une page folle de Teinosuke Kinugasa

EXPOSITIONS ARTS FACTORY / RIOT GIRLS

LES FILLES CACHÉES DE CLOVIS TROUILLE

Une exposition de Maya mMcCallum, Céline Guichard, Anne van der Linden & Nadia Valentine.

Du premier au 23 septembre 2017

+ LA HALLE SAINT PIERRE / CARO & JEUNET Du 7 septembre 2017 au 31 juillet 2018

