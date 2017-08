KUSO: 1eres images dingues de l'ovni sélectionné à l'Etrange Festival

Kuso raconte les conséquences cauchemardesques d'un tremblement de terre dévastateur qui a eu lieu à Los Angeles.

Il s'agit du premier long métrage du rappeur américain Flying Lotus. Ce trip psychédélique et visiblement complètement barré a déjà beaucoup fait parler de lui en début d'année à Sundance. Il sera dévoilé en France dans quelques semaines à l’Étrange Festival. Retrouvez les premiers titres annoncés en cliquant ici.

Des premières images de Kuso ont été mises en ligne. Pour vous donner un surprenant premier aperçu, rendez-vous dans notre galerie.

